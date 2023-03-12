"Шахтар" розгромив "Кривбас" та очолив таблицю УПЛ

Донеччани стали першими у турнірній таблиці чемпіонату України, інформує ZN.ua.

"Шахтар" забив три голи
© ФК Шахтер

У неділю, 12 березня, у рамках 17-го туру української Прем'єр-ліги "Кривбас" у себе вдома у місті Кривий Ріг приймав донецький "Шахтар".

Донеччани після 15-годинної автобусної поїздки Варшава-Кишинів-Львів-Кривий Ріг провели невдалий перший тайм, практично нічого не створивши біля воріт господарів.

У другому таймі "Шахтар" підняв темп, а перебіг гри переламав шедевральний постріл Судакова з правого флангу в ближню дев'ятку воріт Сарнавського на 58-й хвилині.

Після цього "Кривбас" розкрився, що набагато полегшило гру футболістам "Шахтаря" на вільному просторі, чим донеччани та скористалися.

Спочатку дебютним голом у складі "гірників" відзначився венсуельський нападник Келсі, який точно завершив комбінацію за участю Судакова та Шведа, а вже за три хвилини сам Швед після передачі Криськіва встановив остаточний рахунок у матчі – 0:3.

"Кривбас" - "Шахтар" - 0:3

Голи: Судаков, 58, Келсі, 80, Швед, 83.

Таким чином, "Шахтар" скористався поразкою "Дніпра-1" від "Динамо" і одноосібно очолив турнірну таблицю, випереджаючи дніпрян на три очки.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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