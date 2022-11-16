Нападник збірної Франції очолив топ-10 найдорожчих футболістів ЧС-2022

Найдорожчим футболістом на чемпіонаті світу-2022 у Катарі буде нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе.

Про це свідчать дані порталу Transfermarkt .

Нападник "Парі Сен-Жермен" Мбаппе оцінений у 160 мільйонів євро, що є рекордом турніру. До першої трійки увійшли бразилець із "Реалу" Вінісіус Жуніор (120 млн) та англієць з "Манчестер Сіті" Філ Фоден (110 млн).

Топ-10 найдорожчих футболістів на ЧС-2022:

1. Кіліан Мбаппе (Франція) – 160 мільйонів євро;

2. Вінісіус Жуніор (Бразилія) – 120 млн;

3. Філ Фоден (Англія) - 110 млн;

4-7. Федеріко Вальверде (Уругвай) – 100 млн;

4-7. Джамал Мусіала (Німеччина) – 100 млн;

4-7. Джуд Беллінгем (Англія) – 100 млн;

4-7. Педрі (Іспанія) – 100 млн;

8-10. Гаррі Кейн (Англія) – 90 млн.;

8-10. Букайо Сака (Англія) - 90 млн;

8-10. Гаві (Іспанія) – 90 млн. дол.

Фінальний турнір ЧС-2022 у Катарі пройде з 20 листопада до 18 грудня. У ньому зіграють 32 збірні.