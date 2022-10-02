"Дев'ять голів на двох": "Ман Сіті" розгромив МЮ у манчестерському дербі в АПЛ

Сьогодні, 2 жовтня, у матчі 9-го туру англійської Прем'єр-ліги сезону-2022/2023 "Манчестер Сіті" на "Етіхаді" зустрічався з "Манчестер Юнайтед".

Команди видали видовищний поєдинок, у якому господарі розгромили суперника з рахунком 6:3.

Доля поєдинку було вирішено у першому таймі, який завершився з рахунком 4:0. У другому таймі "Сіті" відзначився ще двома забитими голами, а "МЮ" відзначився тричі.

У складі команди Гвардіоли по хет-трику оформили Фоден та Голанд, а за МЮ забивали Антоні та Марсіаль (дубль).

"Ман Сіті" - МЮ – 6:3

Голи: Фоден, 8, 44, 73, Холанд, 34, 37, 64 - Ентоні, 56, Марсіаль, 84, 90 (з пенальті)

"Манчестер Сіті": Едерсон, Уокер (Серхіо Гомес, 41), Аке, Аканджі, Жоау Канселу, Гюндоган (Лапорт, 75), де Брюйне (Альварес, 75), Бернарду Сілва, Гріліш (Палмер, 75), Фоден, (Марез, 75), Голанд.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Діогу Далот, Варан (Лінделеф, 40), Мартінес, Маласіа (Шоу, 46), Еріксен, Бруну Фернандеш, Мактоміні (Каземіро, 59), Решфорд (Марсіаль, 59), Санчо (Фред, 70), Антоні.

Після цієї зустрічі "Манчестер Сіті" набрав 20 очок і зміцнився на третьому рядку турнірної таблиці. "Манчестер Юнайтед" залишається на шостому місці, в активі команди 12 набраних очок.