"Динамо" - "Інгулець" 5:0: ключові моменти матчу, відео голів

У неділю, 25 квітня, в Києві на стадіоні НСК "Олімпійський" в рамках 23-го туру української Прем'єр-ліги "Динамо" приймало "Інгулець".

"Динамо" - "Інгулець" - 5:0

Голи: Забарний, 5, Бєсєдін, 14, Циганков, 48, 70, Попов, 82

"Динамо": Бущан, Кендзьора (Караваєв, 46), Забарний, Попов, Миколенко, Сидорчук (Шепелєв, 60), Циганков, Шапаренко (Андрієвський, 46), Буяльський (Гармаш, 73), де Пена (Родрігес, 60), Бєсєдін

"Інгулець": Кринський, Асмелаш, Семенко, Салем, Синегуб, Коробенко, Янаков (Щедрий, 74), Бартулович, Васін (Сітчінава, 74), Козак (Коваленко, 74), Шевцов (Плохотнюк, 81)

Попередження: Кринський, Синегуб, Бартулович

Огляд матчу

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