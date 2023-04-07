Українська Прем'єр-ліга: розклад та результати всіх матчів 20-го туру, відео голів (оновлюється)

Триває весняна частина сезону в елітному дивізіоні чемпіонату України з футболу.

7-9 квітня відбуватимуться матчі 20-го туру української Прем'єр-ліги з футболу, інформує ZN.ua.

Українська Прем'єр-ліга: розклад та результати всіх матчів 20-го туру, відео голів (оновлюється)
"Шахтар" зіграє з "Металістом"
© ФК Шахтер

Донецький "Шахтар" в Ужгороді прийматиме харківський "Металіст", тоді як "Динамо" у Києві зіграє з "Минаєм". "Дніпро-1" зустрінеться зі "Львовом" в Ужгороді.

Розклад та результати всіх матчів туру

П'ятниця, 7 квітня

Полтава, стадіон "Ворскла"

"Ворскла" – "Інгулець" - 1:0

Гол: Кравець, 49.

Субота, 8 квітня

Київ, стадіон "Динамо" ім. Лобановського

13:00. "Динамо" – "Минай"

Кривий Ріг, стадіон "Гірник"

13:00. "Кривбас" – "Зоря"

Ужгород, стадіон "Авангард"

14.00. "Шахтар" – "Металіст"

Львів, стадіон "Арена Львів"

15:00. "Рух" – "Верес"

Неділя, 9 квітня

Ужгород, стадіон "Авангард"

13:00. "Дніпро-1" – "Львів"

Олександрія, КСК "Ніка"

13:00. "Олександрія" – "Чорноморець"

Ковалівка, стадіон "Колос"

13:00. "Колос" - "Металіст 1925"

Нагадаємо, всі матчі у зв'язку з воєнним станом проходять за порожніх трибун. У разі оголошення повітряної тривоги гра припиняється до відбою.


Данило Слесь, ZN.ua





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