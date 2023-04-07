Українська Прем'єр-ліга: розклад та результати всіх матчів 20-го туру, відео голів (оновлюється)
Триває весняна частина сезону в елітному дивізіоні чемпіонату України з футболу.
7-9 квітня відбуватимуться матчі 20-го туру української Прем'єр-ліги з футболу, інформує
Донецький "Шахтар" в Ужгороді прийматиме харківський "Металіст", тоді як "Динамо" у Києві зіграє з "Минаєм". "Дніпро-1" зустрінеться зі "Львовом" в Ужгороді.
Розклад та результати всіх матчів туру
П'ятниця, 7 квітня
Полтава, стадіон "Ворскла"
"Ворскла" – "Інгулець" - 1:0
Гол: Кравець, 49.
Субота, 8 квітня
Київ, стадіон "Динамо" ім. Лобановського
13:00. "Динамо" – "Минай"
Кривий Ріг, стадіон "Гірник"
13:00. "Кривбас" – "Зоря"
Ужгород, стадіон "Авангард"
14.00. "Шахтар" – "Металіст"
Львів, стадіон "Арена Львів"
15:00. "Рух" – "Верес"
Неділя, 9 квітня
Ужгород, стадіон "Авангард"
13:00. "Дніпро-1" – "Львів"
Олександрія, КСК "Ніка"
13:00. "Олександрія" – "Чорноморець"
Ковалівка, стадіон "Колос"
13:00. "Колос" - "Металіст 1925"
Нагадаємо, всі матчі у зв'язку з воєнним станом проходять за порожніх трибун. У разі оголошення повітряної тривоги гра припиняється до відбою.