"Шахтар" пропустив сім голів від "Феєнорда" і залишив Лігу Європи

Донеччани були розбиті в Роттердамі.

Український клуб було розбито на виїзді
© feyenoord.com

У четвер, 16 березня, донецький "Шахтар" на виїзді провів другий матч у 1/8 фіналу плей-офф Ліги Європи проти нідерландського "Феєнорда".

Долю протистояння після нічиєї 1:1 у Варшаві було вирішено ще в першому таймі матчу в Нідерландах, коли донеччани пропустили три голи за 38 хвилин. Спочатку Хіменес прорвався до штрафного майданчика і точно пробив, а після Кокчю двічі вразив ворота Трубіна дальнім ударом і пострілом з пенальті.

"Гірники" між цими голами спробували повернутися в гру, проте шикарний дальній удар від Судакова прийняла на себе перекладина.

У другому таймі знущання з українського клубу продовжилося, а команда Йовічевіча пропустила ще чотири голи,, зумівши відзначитись лише голом престижу від Келсі - 1:7.

"Феєнорд" – "Шахтар" – 7:1 (перший матч – 1:1)

Голи: Хіменес, 9, Кокчю, 24, 38 (з пенальті), Ідріссі, 49, 60, Джаханбахш, 64, Данило, 67.

Таким чином, "Шахтар" останнім із українських клубів завершив свої виступи у нинішньому єврокубковому сезоні.

Нагадаємо, "Шахтар" потрапив у ЛЄ з третього місця у групі Ліги чемпіонів. У 1/16 фіналу плей-офф "гірники" пройшли французький "Ренн". "Феєнорд" виграв групу Ліги Європи, тому безпосередньо вийшов до 1/8 фіналу турніру.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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