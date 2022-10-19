"Шахтар" розгромив Колос" у матчі УПЛ

У середу, 19 жовтня, у рамках восьмого туру української Прем'єр-ліги у Львові зустрічалися "Шахтар" та "Колос".

Поєдинок на "Арені Львів" завершився розгромною перемогою донецького клубу з рахунком 3:0. Героєм зустрічі став Михайло Мудрик, який оформив дубль. Ще один гол до свого активу записав Тейлор.

"Шахтар" – "Колос" – 3:0

Голи: Мудрик, 8, 56, Тейлор, 47

Після цієї перемоги "Шахтар" зрівнявся за очками із лідером УПЛ "Дніпром-1" – у команд по 19 пунктів.

Наступний поєдинок української Прем'єр-ліги "Шахтар" проведе 22 жовтня проти "Минаю".