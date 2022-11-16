"Слава нашим ЗСУ": легендарний український футболіст прокоментував звільнення рідного міста на Миколаївщині

Ексгравець "Динамо" та збірної України Юрій Дмитрулін прокоментував звільнення від окупантів його рідної Снігурівки у Миколаївській області.

"Коли я побачив відео з центру міста, коли люди з прапорами та квітами зустрічали наших бійців, тоді у мене була просто неймовірна радість, адже це моє рідне місто. Там залишилися мої родинні зв'язки, друзі та перший тренер із дружиною, тому я дуже зрадів. Останній місяць у мене була надія, що ось-ось і звільнять, адже постійно обговорювали Снігурівку в новинах. Слава нашим ЗСУ, що викинули окупантів із міста. Вони їм усе постачання відрізали. Ні палива, ні їжі окупанти не мали. Наші не залишили оркам жодних варіантів, окрім втечі з міста.

Я там не був, але з розмов знаю, що дуже сильно побомбили місто. Спочатку окупанти більш менш нормально ставилися до населення, але потім ставлення погіршувалося. Доходило до того, що напивались і просто розстрілювали будинки. Просто знущалися з населення. Думаю, що руйнувань багато, але знаю, що все буде гаразд, бо ми відбудуємо це місто", – розповів Дмитрулін в інтерв'ю "Українському футболу" .

Нагадаємо, Міноборони РФ 9 листопада під натиском ЗСУ ухвалило рішення про відведення своїх військ з Херсона.

Генерал армії Сергій Суровікін заявив, що російські військові переведуть свої підрозділи на лівий берег Дніпра.

11 листопада головне управління розвідки Міноборони України та президент України Володимир Зеленський підтвердили, що збройні сили України увійшли до Херсона.

Снігурівка є залізничним вузлом та важливим плацдармом на березі річки Інгулець у Миколаївській області.