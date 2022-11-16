"Слава нашим ЗСУ": легендарний український футболіст прокоментував звільнення рідного міста на Миколаївщині

Українська армія продовжує звільняти нашу територію.

47-річний Дмитрулін – уродженець Миколаївської області
© Динамомания

Ексгравець "Динамо" та збірної України Юрій Дмитрулін прокоментував звільнення від окупантів його рідної Снігурівки у Миколаївській області.

"Коли я побачив відео з центру міста, коли люди з прапорами та квітами зустрічали наших бійців, тоді у мене була просто неймовірна радість, адже це моє рідне місто. Там залишилися мої родинні зв'язки, друзі та перший тренер із дружиною, тому я дуже зрадів. Останній місяць у мене була надія, що ось-ось і звільнять, адже постійно обговорювали Снігурівку в новинах. Слава нашим ЗСУ, що викинули окупантів із міста. Вони їм усе постачання відрізали. Ні палива, ні їжі окупанти не мали. Наші не залишили оркам жодних варіантів, окрім втечі з міста.

Я там не був, але з розмов знаю, що дуже сильно побомбили місто. Спочатку окупанти більш менш нормально ставилися до населення, але потім ставлення погіршувалося. Доходило до того, що напивались і просто розстрілювали будинки. Просто знущалися з населення. Думаю, що руйнувань багато, але знаю, що все буде гаразд, бо ми відбудуємо це місто", – розповів Дмитрулін в інтерв'ю "Українському футболу".

Нагадаємо, Міноборони РФ 9 листопада під натиском ЗСУ ухвалило рішення про відведення своїх військ з Херсона.

Генерал армії Сергій Суровікін заявив, що російські військові переведуть свої підрозділи на лівий берег Дніпра.

11 листопада головне управління розвідки Міноборони України та президент України Володимир Зеленський підтвердили, що збройні сили України увійшли до Херсона.

Снігурівка є залізничним вузлом та важливим плацдармом на березі річки Інгулець у Миколаївській області.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Швейцарія вперше в історії виграла Кубок Біллі Джин КінгШвейцарія вперше в історії виграла Кубок Біллі Джин Кінг
ЧС-2022 у Катарі: все, що потрібно знати про головну футбольну подію рокуЧС-2022 у Катарі: все, що потрібно знати про головну футбольну подію року
Усик – Ф'юрі: букмекери назвали фаворита можливого бою за звання абсолютного чемпіона світуУсик – Ф'юрі: букмекери назвали фаворита можливого бою за звання абсолютного чемпіона світу
Футболіст "Шахтаря" потрапив до десятки найкращих дріблерів групового етапу Ліги чемпіонівФутболіст "Шахтаря" потрапив до десятки найкращих дріблерів групового етапу Ліги чемпіонів
Легендарного футболіста засудили до страти в ІраніЛегендарного футболіста засудили до страти в Ірані
Блок рекламы


Похожие новости
УПЛ назвала найкращих футболіста та тренера за підсумками жовтняУПЛ назвала найкращих футболіста та тренера за підсумками жовтня
Нападник збірної Франції очолив топ-10 найдорожчих футболістів ЧС-2022Нападник збірної Франції очолив топ-10 найдорожчих футболістів ЧС-2022
Колишній хорватський футболіст очолив клуб УПЛКолишній хорватський футболіст очолив клуб УПЛ
"Шахтар" оформив трансфер грузинського футболіста – ЗМІ"Шахтар" оформив трансфер грузинського футболіста – ЗМІ
Легендарного футболіста засудили до страти в ІраніЛегендарного футболіста засудили до страти в Ірані
Український футболіст знепритомнів у матчі УПЛУкраїнський футболіст знепритомнів у матчі УПЛ
Легендарний боксер Мейвезер переміг блогера у ДубаїЛегендарний боксер Мейвезер переміг блогера у Дубаї
Футболіст збірної України травмувався у матчі АПЛФутболіст збірної України травмувався у матчі АПЛ
Вперше за 24 роки на чемпіонаті світу не буде жодного футболіста з УПЛВперше за 24 роки на чемпіонаті світу не буде жодного футболіста з УПЛ
Колишній наставник "Шахтаря" спробує підписати трьох футболістів донеччан до клубу АПЛКолишній наставник "Шахтаря" спробує підписати трьох футболістів донеччан до клубу АПЛ
Последние новости
Подгружаем последние новости