Український плавець Романчук став чемпіоном Європи в Італії

Український плавець Михайло Романчук виграв золото на дистанції 1500 метрів вільним стилем на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, який проходить у ці дні в італійському Римі.

Українець фінішував із результатом 14:36,10 хвилин, випередивши італійця Грегоріо Палтріньєрі (14:39.79) та француза Дам'єна Джолі (14:50.86).

Зазначимо, що це друге золото Романчука на чемпіонатах Європи. Також Романчук побив рекорд України, який йому належав (14:36,88).

Нагадаємо, що Михайло Романчук є провідним українським плавцем. Романчук є багаторазовим чемпіоном та призером європейських першостей, Універсіади, а також двічі ставав срібним призером чемпіонату світу. На літній Олімпіаді-2022 у Токіо Романчук завоював срібло та бронзу.