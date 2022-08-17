Український плавець Романчук виграв чемпіонат Європи

Сьогодні, 19 травня, український плавець Михайло Романчук виграв золото на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Будапешті на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

У фіналі він показав результат 14: 39,89 хвилин, випередивши двох італійських спортсменів. Відзначимо, що це перша медаль для України на нинішньому ЧЄ з плавання.

Нагадаємо, що Михайло Романчук є провідним українським плавцем. Романчук є багаторазовим чемпіоном і призером європейської першості, Універсіади, а також 24-х річний спортсмен двічі ставав срібним призером чемпіонату світу.