Український плавець Романчук виграв чемпіонат Європи

Українець завоював чергове золото континентальної першості, інформує ZN.ua.

Український плавець Романчук виграв чемпіонат Європи
Для Романчука це третє золото на чемпіонатах Європи в кар'єрі
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Сьогодні, 19 травня, український плавець Михайло Романчук виграв золото на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Будапешті на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

У фіналі він показав результат 14: 39,89 хвилин, випередивши двох італійських спортсменів. Відзначимо, що це перша медаль для України на нинішньому ЧЄ з плавання.

Нагадаємо, що Михайло Романчук є провідним українським плавцем. Романчук є багаторазовим чемпіоном і призером європейської першості, Універсіади, а також 24-х річний спортсмен двічі ставав срібним призером чемпіонату світу.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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