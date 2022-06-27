Пловець Романчук виграв першу в історії України медаль чемпіонату світу на відкритій воді

Спортсмен став бронзовим призером світової першості.

Пловець Романчук виграв першу в історії України медаль чемпіонату світу на відкритій воді
Романчук замкнув топ-3 на дистанції 5 км
© НОК України

Український плавець Михайло Романчук виборов бронзову медаль чемпіонату світу з водних видів спорту, який проходить в угорському Будапешті.

Романчук виступив на дистанції 5 кілометрів на відкритій воді та фінішував на третій позиції, показавши час 53.13,90 хвилини.

Перемогу святкував німець Флоріан Веллброк, а друге місце посів італієць Грегоріо Пальтріньєрі.

Це перша медаль в історії України на чемпіонаті світу на відкритій воді.

Загалом Україна на ЧС у Будапешті здобула вже 9 нагород - 2 золоті, 5 срібних та 2 бронзові медалі. Українці посідають сьоме місце у медальному заліку.

Нагадаємо, український плавець Михайло Романчук є срібним та бронзовим призером Олімпіади-2022 у Токіо.


Данило Слесь, ZN.ua





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