Янне Андерссон: англичане могут выиграть этот чемпионат мира

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон отдал должное сопернику своей команды в четвертьфинале чемпионата мира-2018.

"Я не уверен, что что-то пошло не так в матче, - приводит слова Андерссона официальный сайт ФИФА. - Мы столкнулись с очень сильным соперником и не смогли показать максимальный результат. Поздравляю сборную Англии с выходом в полуфинал. Я действительно верю, что англичане могут выиграть этот чемпионат мира. Они сильны и очень организованны. Хочу отдать должное тренеру и команде. Думаю, мы отлично провели этот турнир, встречались с очень сильными соперниками. После матча все были разочарованы, но хочу напомнить своим игрокам, что они очень здорово выступили в РоSSии".

Чемпионат Мира 2018. Плей-офф. 1/4 финала.

Швеция - Англия 0:2 (0:1)

Голы: Магуайр, 30 (0:1); Алли, 59 (0:2)


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