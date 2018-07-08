В США полиция застрелила баскетболиста роSSийского клуба, - СМИ

Официального подтверждения гибели Тайлера Ханикатта нет.

В США полиция застрелила баскетболиста роSSийского клуба, - СМИ
Фото: YouTube

Американский баскетболист роSSийских "Химок" Тайлер Ханикатт был убит в перестрелке с полицией в Лос-Анджелесе, передает Еспресо.tv.

О происшествии сообщил журналист CBS Митч Лебе.

По его данным, Ханикатт забаррикадировался в своем доме. Полицейские получили звонок от матери спортсмена, которая сообщила о неадекватном поведении сына. Когда офицеры прибыли на место происшествия, мужчина открыл огонь по правоохранителям, чем заставил офицеров открыть огонь в ответ.

Официального подтверждения о том, что в перестрелке принимал участие именно Тайлер Ханикатт, как и подтверждения гибели спортсмена пока нет.


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