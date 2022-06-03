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2022-06-03
В ВСУ уже ждут: звезда роSSийского MMA намекнул на уход на войну
РоSSийская звезда мира смешанных единоборств Александр Емельяненко намекнул, что вскоре может отправиться на войну.
Неожиданное заявление он сделал в Instagram, информирует
Боец опубликовал фото 2006 года, на котором он предстал перед камерой в военной форме и пейнтбольными принадлежностями в компании трех мужчин.
В комментарии к снимку Александр написал: "Уже экипировали, скоро на линию фронта". Ему ответил один из украинских пользователей социальной сети: "В одну сторону приедешь".
В смешанных единоборствах Емельяненко провел 38 боев. На его счету 28 побед и девять поражений. Один поединок признан несостоявшимся.
Сергей Антонов, Апостроф