В ВСУ уже ждут: звезда роSSийского MMA намекнул на уход на войну

РоSSийская звезда мира смешанных единоборств Александр Емельяненко намекнул, что вскоре может отправиться на войну.

Неожиданное заявление он сделал в Instagram, информирует Апостроф.

Боец опубликовал фото 2006 года, на котором он предстал перед камерой в военной форме и пейнтбольными принадлежностями в компании трех мужчин.

В комментарии к снимку Александр написал: "Уже экипировали, скоро на линию фронта". Ему ответил один из украинских пользователей социальной сети: "В одну сторону приедешь".

В смешанных единоборствах Емельяненко провел 38 боев. На его счету 28 побед и девять поражений. Один поединок признан несостоявшимся.


Сергей Антонов, Апостроф





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