"Должен помочь своей стране": Усик назвал войну сильной мотивацией перед реваншем с Джошуа

Украинский боксер готовится к возвращению на ринг.

Усик будет защищать свои титулы
© Boxingscene

Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о том, как настраивается на реванш с британцем Энтони Джошуа.

Украинский боксер отметил, что война с Россией станет для него серьезной мотивацией:

"Люди могут подумать, что я больной, но у меня есть функция и многие люди, которые знают меня, называют меня мистер Фрост. Я могу отключаться от определенных вещей, которые мешают мне для достижения цели.

Но то, что происходит сейчас у меня дома - это очень сильно будет меня мотивировать в зале, на тренировках. После молитвы я мотивируюсь тем, что должен помочь своим людям, своей стране, должен их порадовать". - цитирует Усика Sport Arena со ссылкой на Blockasset.

Чемпион также отметил, что его команда изучает контракт и вскоре станут известны дата и место проведения боя:

"Сейчас просматриваем контракт, все ли там хорошо. В ближайшее время все огласят, и будет подписание контракта. Я пока не знаю, где состоится бой, не хочу вводить в заблуждение фанатов и людей. Как только мы изучим контракт, люди получат информацию".

Напомним, 25 сентября прошлого года Усик победил Джошуа единогласным решением судей и отобрал у британца все его титулы. Чемпион вернулся в Украину и вступил в территориальную оборону после начала военного вторжения РоSSии, но позже покинул страну ради подготовки к реваншу.


Данил Слесь, ZN.ua

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