"Главная мечта - остановить войну": Зинченко не сдержал слез на пресс-конференции перед матчем с Шотландией
Футболист отметил, что сборная отдаст все силы, чтобы порадовать украинских болельщиков, информирует
Футболист сборной Украины Александр Зинченко не сдержал слез во время пресс-конференции перед поединком с Шотландией в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022.
Зинченко отметил, что украинцы мечтают о завершении войны, которую развязала РоSSия:
"У каждого из украинцев есть главная мечта - остановить войну. Я разговаривал со многими людьми из разных стран. Я разговаривал с украинскими детьми, они ничего не понимают, но говорят одно: "Я мечтаю о том, чтобы война закончилась".
Но, если говорить о футболе, то у нас тоже есть своя мечта - поехать на чемпионат мира и подарить эти эмоции украинцам в это непростое время. Потому что они этого заслуживают.
Не у многих украинцев будет возможность посетить завтрашний матч, но мы ощутим их поддержку. Можно многое говорить, но мы должны сделать это на поле. Мы постараемся сделать украинцев счастливыми".
Напомним, матч Шотландия - Украина состоится 1 июня в Глазго. Начало - в 21:45. Победитель пары в финале отбора на чемпионат мира 5 июня встретится с Уэльсом.