За рашистский символ: роSSийского гимнаста "вышвырнули" из мира спорта

Фонд гимнастической этики (GEF) на один год дисквалифицировал роSSийского гимнаста Ивана Куляка за публичную демонстрацию символа Z, который ассоциируется с армией РФ , вторгшейся в Украину.

Об этом сообщает Gymnastics Coaching.

Также спортсмен лишен бронзовой медали, завоеванной на этапе Кубка мира в Дохе (Катар). Он обязан будет вернуть полученные призовые в размере 480 евро, информирует Апостроф .

Нарушений со стороны главы роSSийской делегации Валентины Родионенко и тренера Игоря Калабушкина дисциплинарный комитет GEF не обнаружил. Против них санкций не вводили.

Напомним, Куляк вышел на церемонию награждения призеров этапа Кубка мира в Дохе с буквой Z на экипировке. Победу тогда на соревнованиях одержал украинец Илья Ковтун.