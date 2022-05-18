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2022-05-18
За рашистский символ: роSSийского гимнаста "вышвырнули" из мира спорта
Фонд гимнастической этики (GEF) на один год дисквалифицировал роSSийского гимнаста Ивана Куляка за публичную демонстрацию символа Z, который ассоциируется с армией РФ, вторгшейся в Украину.
Об этом сообщает Gymnastics Coaching.
Также спортсмен лишен бронзовой медали, завоеванной на этапе Кубка мира в Дохе (Катар). Он обязан будет вернуть полученные призовые в размере 480 евро, информирует
Нарушений со стороны главы роSSийской делегации Валентины Родионенко и тренера Игоря Калабушкина дисциплинарный комитет GEF не обнаружил. Против них санкций не вводили.
Напомним, Куляк вышел на церемонию награждения призеров этапа Кубка мира в Дохе с буквой Z на экипировке. Победу тогда на соревнованиях одержал украинец Илья Ковтун.
Сергей Антонов, Апостроф