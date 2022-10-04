Українець Миколенко увійшов до символічної збірної туру АПЛ

Футболіст "Евертона" та збірної України Віталій Міколенко потрапив до символічної збірної дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги за версією порталу WhoScored.

23-річний футболіст допоміг своїй команді здобути перемогу на виїзді над "Саутгемптоном" з рахунком 2:1. Українець провів на полі всю гру та отримав оцінку 7,6 бала.

Миколенко став єдиним представником "Евертона" у символічній збірній туру.

Нагадаємо, Віталій Міколенко перейшов із київського "Динамо" до "Евертона" 1 січня. Нинішнього сезону на його рахунку вже вісім матчів.