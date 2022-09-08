Футболіст "Шахтаря" потрапив до символічної збірної стартового туру Ліги чемпіонів

Український півзахисник донецького "Шахтаря" Мар'ян Швед потрапив до символічної збірної стартового туру групового етапу Ліги чемпіонів за версією УЄФА.

Швед допоміг "гірникам" здобути сенсаційну перемогу на виїзді над "Лейпцигом" з рахунком 4:1, відзначившись дублем.

Символічна збірна 1-го туру ЛЧ: Лівакович ("Динамо" Загреб), Жоау Канселу ("Манчестер Сіті"), Сілла ("Брюгге"), Рубен Діаш ("Манчестер Сіті"), Грімальдо ("Бенфіка"), Кудус ( "Аякс"), Зелінський ("Наполі"), Евдвардс ("Спортінг"), Сані ("Баварія"), Швед ("Шахтар"), Левандовський ("Баварія").

Швед перейшов до "Шахтаря" у нинішнє трансферне вікно з бельгійського "Мехелена". Виступав також за "Карпати", "Севілью" та "Селтик".

У листопаді 2018 року дебютував у складі національної збірної України, за яку на сьогодні провів 2 матчі.