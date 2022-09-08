Футболіст "Шахтаря" потрапив до символічної збірної стартового туру Ліги чемпіонів

Українець став героєм зустрічі у Німеччині.

Футболіст
Швед провів перший матч у кар'єрі в ЛЧ
© ФК Шахтер

Український півзахисник донецького "Шахтаря" Мар'ян Швед потрапив до символічної збірної стартового туру групового етапу Ліги чемпіонів за версією УЄФА.

Швед допоміг "гірникам" здобути сенсаційну перемогу на виїзді над "Лейпцигом" з рахунком 4:1, відзначившись дублем.

Символічна збірна 1-го туру ЛЧ: Лівакович ("Динамо" Загреб), Жоау Канселу ("Манчестер Сіті"), Сілла ("Брюгге"), Рубен Діаш ("Манчестер Сіті"), Грімальдо ("Бенфіка"), Кудус ( "Аякс"), Зелінський ("Наполі"), Евдвардс ("Спортінг"), Сані ("Баварія"), Швед ("Шахтар"), Левандовський ("Баварія").

Швед перейшов до "Шахтаря" у нинішнє трансферне вікно з бельгійського "Мехелена". Виступав також за "Карпати", "Севілью" та "Селтик".

У листопаді 2018 року дебютував у складі національної збірної України, за яку на сьогодні провів 2 матчі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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