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2023-03-01
Футболіст збірної України потрапив до символічної збірної туру у США
Українець виступає у MLS.
У лізі відбувся стартовий тур© Inter Miami CF
Український захисник клубу "Інтер Майамі" Сергій Кривцов потрапив до символічної збірної туру американської ліги.
Від клубу "Інтер Майамі" до збірної туру MLS також увійшов 25-річний голкіпер Дрейк Калландер.
Нагадаємо, Кривцов у своєму дебютному матчі за новий клуб проти "Монреалю" зумів відзначитись результативним ударом.
Після фінального свистка захисника було визнано найкращим гравцем матчу, за що він отримав спеціальну футболку.
31-річний Сергій Кривцов перейшов із "Шахтаря" до американського клубу у статусі вільного агента. Центральний захисник збірної України виступав за "гірників" із 2010 року.
Президентом "Інтера Майамі" є легендарний англійський ексфутболіст Девід Бекхем.
Олексій Леонічев, ZN.ua