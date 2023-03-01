Футболіст збірної України потрапив до символічної збірної туру у США

Українець виступає у MLS.

Футболіст збірної України потрапив до символічної збірної туру у США
У лізі відбувся стартовий тур
© Inter Miami CF

Український захисник клубу "Інтер Майамі" Сергій Кривцов потрапив до символічної збірної туру американської ліги.

Від клубу "Інтер Майамі" до збірної туру MLS також увійшов 25-річний голкіпер Дрейк Калландер.

Нагадаємо, Кривцов у своєму дебютному матчі за новий клуб проти "Монреалю" зумів відзначитись результативним ударом.

Після фінального свистка захисника було визнано найкращим гравцем матчу, за що він отримав спеціальну футболку.

31-річний Сергій Кривцов перейшов із "Шахтаря" до американського клубу у статусі вільного агента. Центральний захисник збірної України виступав за "гірників" із 2010 року.

Президентом "Інтера Майамі" є легендарний англійський ексфутболіст Девід Бекхем.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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