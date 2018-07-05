Марсель готов платить Балотелли рекордную зарплату

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли близок к переходу во французский "Марсель". Как сообщает французская пресса, итальянский нападающий не принимал участия в тренировках своего нынешнего клуба и готовится покинуть команду.

По информации Nice-Matin, Балотелли может покинуть "Ниццу" за символическую цену, не продлевая свой контракт еще на один год.

Как утверждает издание, форвард близок к переходу в "Марсель", где он получит очень высокую зарплату.

Сообщается, что в "Олимпике" Балотелли будет получать 600 000 евро в месяц. Его годовая зарплата составит 7,2 миллиона евро, что станет рекордной суммой для "Олимпика".

Напомним, что в "Ниццу" Балотелли перешел в августе 2016-го года из английского "Ливерпуля".


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