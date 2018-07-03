Бомба из Турина: Ювентус предлагает Роналду 120 миллионов

На первой странице испанской "Марки" опубликована фотография "уходящего" Криштиану Роналду с большой подписью: "Ювентус" серьезно подобрался к Роналду. В статье отмечается, что лучшему бомбардиру в истории "Реала" предлагают 120 миллионов евро в течение четырех лет. Таким образом, CR в Турине до 2022 года ежегодно может зарабатывать на пять миллионов евро больше, чем в Мадриде.

"Ювентус" уже начал переговоры с "Реалом" о трансфере Роналду, который примерно полтора года назад подписал новый контракт с мадридцами с клаусулой в миллиард евро. Но у обладателя пяти "Золотых мячей" есть письменное подтверждение того, что мадридский гранд отпустит его за разумную компенсацию в клуб, который не является прямым конкурентом "Реала". "Марка" пишет, что португалец хочет перейти в "Ювентус", так что остается "всего лишь" договориться клубам.

33-летний Роналду играет в "Реале" с 2009 года. У него действующий контракт до 2021 года. Однако не секрет, что он недоволен отношением к нему и зарплатой, потому что считает, что "Реал" "не проявляет достаточного уважения". С другой стороны, президент "Ювентуса" Андреа Аньелли уже давно мечтает видеть супербомбардира в своем клубе.

Туринцы, выигравшие семь подряд скудетто, считают, что вместе с "Роналду" они смогут наконец выиграть Лигу чемпионов, которую в последние годы захватили клубы Ла Лиги.

"Барселона" обыграла туринцев в финале 2015 года, а "Реал" сделал это спустя два года с двумя голами Роналду в финале. В прошлом сезоне "Юве" уступил "Реалу" на стадии четвертьфинала.

Если Роналду переберется в "Ювентус" и сумеет с ним выиграть Лигу чемпионов, то для португальца это будет шестой европейский титул с тремя разными клубами.