Тренер Японии: Я просто убит таким результатом. Футбол
Главный тренер сборной Японии Акира Нисино - о вчерашнем поражении от Бельгии (2:3).
"Мы начали очень хорошо, действовали правильно. Но в самом-самом конце пропустили неожиданный гол. Когда мы вели 2:0, я не делал замены и очень хотел, чтобы мы забили третий мяч. И мы могли. Мы двигались к победе, но такой развязки точно не ждали. Дело шло к дополнительному времени, а потом эта быстрая атака Бельгии...
Я очень разочарован, я просто убит результатом. Может быть, это какие-то мои решения оказались ошибочными, из-за которых мы упустили нить игры. Если же говорить о турнире в целом, то я крайне доволен своими футболистами. Это был хороший турнир для нас. Мы все выложились больше, чем на сто процентов", - сказал Нисино на послематчевой пресс-конференции.
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