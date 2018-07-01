ПСЖ готов побороться за защитника Милана. Футбол

Французский "ПСЖ" намерен побороться с английским "Манчестер Юнайтед" за защитника "Милана" Леонардо Бонуччи, сообщает Le Parisien.

Игрок обороны сборной Италии и "Милана" шокировал многих своим переходом в состав миланского клуба в прошлом году, покинув "Ювентус" по личным причинам. Тем не менее, 31-летний футболист может покинуть состав "Милана" летом текущего года из-за санкций УЕФА

Сообщается, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо лично заинтересовал в подписании игрока, но в то же время предложение игроку готов сделать и французский "ПСЖ". Как сообщает издание, ставка "ПСЖ" может оказаться весомее, так как парижский клуб может сделать лучшее предложение по личному контракту.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Фанат покончил жизнь самоубийством после фиаско сборной Аргентины на ЧМ-2018Фанат покончил жизнь самоубийством после фиаско сборной Аргентины на ЧМ-2018
ЧМ 2018: Япония и Сенегал не выявили сильнейшего. ФутболЧМ 2018: Япония и Сенегал не выявили сильнейшего. Футбол
Пекерман: показали красивый и креативный футболПекерман: показали красивый и креативный футбол
Рейтинг WTA: Свитолина на прежней позиции, Цуренко поднимаетсяРейтинг WTA: Свитолина на прежней позиции, Цуренко поднимается
ЧМ-2018: после второго тура 6 команд обеспечили себе выход в плей-офф. ФутболЧМ-2018: после второго тура 6 команд обеспечили себе выход в плей-офф. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Эрикссон: Англия обыграет Колумбию. ФутболЭрикссон: Англия обыграет Колумбию. Футбол
Фернандо Торреса ждут в MLS. ФутболФернандо Торреса ждут в MLS. Футбол
ФИФА оштрафовала Марокко, РоSSию, Сербию и Мексику. ФутболФИФА оштрафовала Марокко, РоSSию, Сербию и Мексику. Футбол
Дидье Дешам: Мбаппе быстрее Роналдо. ФутболДидье Дешам: Мбаппе быстрее Роналдо. Футбол
В Серии А будут использовать технологии VAR и 3D. ФутболВ Серии А будут использовать технологии VAR и 3D. Футбол
Экс-игрок сборной Словакии покончил с жизнью. ФутболЭкс-игрок сборной Словакии покончил с жизнью. Футбол
Немецкий футбольный союз оставил Лёва во главе сборнойНемецкий футбольный союз оставил Лёва во главе сборной
ЧМ-2018: Уругвай дублем Кавани выбил Португалию с Роналду и ждет Францию. ФутболЧМ-2018: Уругвай дублем Кавани выбил Португалию с Роналду и ждет Францию. Футбол
Бавария подписала долгосрочный контракт с Оливером Батиста Майером. ФутболБавария подписала долгосрочный контракт с Оливером Батиста Майером. Футбол
Немецкий журналист анонсировал фильм о допинге в бразильском футболеНемецкий журналист анонсировал фильм о допинге в бразильском футболе
Последние новости
Подгружаем последние новости