ПСЖ готов побороться за защитника Милана. Футбол

Французский "ПСЖ" намерен побороться с английским "Манчестер Юнайтед" за защитника "Милана" Леонардо Бонуччи, сообщает Le Parisien.

Игрок обороны сборной Италии и "Милана" шокировал многих своим переходом в состав миланского клуба в прошлом году, покинув "Ювентус" по личным причинам. Тем не менее, 31-летний футболист может покинуть состав "Милана" летом текущего года из-за санкций УЕФА

Сообщается, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо лично заинтересовал в подписании игрока, но в то же время предложение игроку готов сделать и французский "ПСЖ". Как сообщает издание, ставка "ПСЖ" может оказаться весомее, так как парижский клуб может сделать лучшее предложение по личному контракту.