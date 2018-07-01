ПСЖ готов побороться за защитника Милана. Футбол
Французский "ПСЖ" намерен побороться с английским "Манчестер Юнайтед" за защитника "Милана" Леонардо Бонуччи, сообщает Le Parisien.
Игрок обороны сборной Италии и "Милана" шокировал многих своим переходом в состав миланского клуба в прошлом году, покинув "Ювентус" по личным причинам. Тем не менее, 31-летний футболист может покинуть состав "Милана" летом текущего года из-за санкций УЕФА
Сообщается, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо лично заинтересовал в подписании игрока, но в то же время предложение игроку готов сделать и французский "ПСЖ". Как сообщает издание, ставка "ПСЖ" может оказаться весомее, так как парижский клуб может сделать лучшее предложение по личному контракту.
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01.07.2018 14:12