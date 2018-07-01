ФИФА оштрафовала Марокко, РоSSию, Сербию и Мексику. Футбол

Международная федерация футбола (ФИФА) наказала Королевскую федерацию футбола Марокко (FRMF) штрафом в размере 65 000 швейцарских франков (около 56 тысяч евро). Это было вызвано оскорбительными словами игрока сборной Марокко Нордина Амрабата в отношении системы видео ассистента арбитра (VAR) после матча чемпионата мира против Испании (2:2).

После финального свистка нападающий выругался в камеру: "VAR - дерьмо". Испанцы сравняли счет уже в компенсированное время после вмешательства видео ассистента.

"Это VAR невероятно", - позже заявил рассерженный Амрабат, объяснив свою реакцию. - "Они выбирают случайные моменты. Если это не сделали сразу же, то не сможете посмотреть это потом. Тогда должны быть новые правила. Или в любой момент, или совсем нет".

ФИФА также расследует поведение шести членов руководства Марокко, которые выбежали на поле после финального свистка арбитра. Помощник тренера Патрис Бомелле был предупрежден о ненадлежащем поведении, а президенту FRMF Фузиму Лекьяа запретили вход на скамейку запасных во время матча.

ФИФА также оштрафовала РоSSийский футбольный союз и Футбольный союз Сербии за поведение болельщиков. Они демонстрировали дискриминационные и политические знамена на чемпионате мира. РоSSияне оштрафованы на 10 тысяч швейцарских франков за инциденты во время игры с Уругваем (0:3), а сербы заплатят 20 тысяч франков за действия болельщиков в матче с Бразилией (0:2). Мексиканская федерация футбола должна заплатить 15 тысяч франков за то, что мексиканские фанаты бросали предметы на поле в матче со сборной Швеции (0:3). ФИФА также предупредила бразильских болельщиков о недопустимости в дальнейшем инцидентов, как во время игры с Сербией.


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