ФИФА оштрафовала Марокко, РоSSию, Сербию и Мексику. Футбол

Международная федерация футбола (ФИФА) наказала Королевскую федерацию футбола Марокко (FRMF) штрафом в размере 65 000 швейцарских франков (около 56 тысяч евро). Это было вызвано оскорбительными словами игрока сборной Марокко Нордина Амрабата в отношении системы видео ассистента арбитра (VAR) после матча чемпионата мира против Испании (2:2).

После финального свистка нападающий выругался в камеру: "VAR - дерьмо". Испанцы сравняли счет уже в компенсированное время после вмешательства видео ассистента.

"Это VAR невероятно", - позже заявил рассерженный Амрабат, объяснив свою реакцию. - "Они выбирают случайные моменты. Если это не сделали сразу же, то не сможете посмотреть это потом. Тогда должны быть новые правила. Или в любой момент, или совсем нет".

ФИФА также расследует поведение шести членов руководства Марокко, которые выбежали на поле после финального свистка арбитра. Помощник тренера Патрис Бомелле был предупрежден о ненадлежащем поведении, а президенту FRMF Фузиму Лекьяа запретили вход на скамейку запасных во время матча.