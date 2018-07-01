Павар: просто положил корпус, чтобы мяч не ушел выше ворот

Каких-нибудь три месяца назад Бенжамена Павара мало кто знал во Франции. Сегодня он - игрок основного состава французской сборной на чемпионате мира-2018 в РоSSии. Каждый раз, выходя на поле, защитник показывает надежную и вдохновенную игру, а в матче с Аргентиной (4:3) он забил один из самых красивых голов на турнире. Этот шедевр сыграл важную роль в успехе "синих", которые в итоге вышли в четвертьфинал. Корреспондент FIFA.com подробно обсудил этот эпизод с его героем.

"По-немецки говорят "Tor"", - дурачится защитник "Штутгарта". "Такой удар... у меня просто слов нет, я до сих пор не могу успокоиться", - взволнованно признался автор чудесного гола, уходя с поля. Что происходило в тот момент у него в голове? По словам игрока, выступающего за один из ведущих немецких клубов, дело было так: "Мяч летит, потом отскок. Я не рассуждал, просто положил корпус, чтобы мяч не ушел выше ворот. Постарался отправить его туда же, откуда он прилетел. Так мне всегда объясняли нападающие. Я все это сделал автоматически, и когда увидел, что он залетел… Я был просто безумно счастлив".


Terrikon со ссылкой на FIFA.com


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Фанат покончил жизнь самоубийством после фиаско сборной Аргентины на ЧМ-2018Фанат покончил жизнь самоубийством после фиаско сборной Аргентины на ЧМ-2018
ЧМ 2018: Япония и Сенегал не выявили сильнейшего. ФутболЧМ 2018: Япония и Сенегал не выявили сильнейшего. Футбол
Англия впервые забила больше четырех мячей в матче ЧМАнглия впервые забила больше четырех мячей в матче ЧМ
Англия выходит в плей-офф ЧМ по футболу 2018Англия выходит в плей-офф ЧМ по футболу 2018
Хэмилтон выиграл во Франции и вернул лидерство в общем зачетеХэмилтон выиграл во Франции и вернул лидерство в общем зачете
Блок рекламы


Похожие новости
Чичарито: Это больше, чем просто мечтаЧичарито: Это больше, чем просто мечта
Непомнящий: Лео просто не с кем было обыгрываться. ФутболНепомнящий: Лео просто не с кем было обыгрываться. Футбол
Федерер отыграл два матчбола и вышел в четвертьфинал турнира в ГаллеФедерер отыграл два матчбола и вышел в четвертьфинал турнира в Галле
Салах: Египту будет непросто выйти из группыСалах: Египту будет непросто выйти из группы
Алиев ушел из Хмельницкого и решил учиться на тренера. ФутболАлиев ушел из Хмельницкого и решил учиться на тренера. Футбол
Зидан: Пока не задумываюсь о том, чтобы возглавить сборную ФранцииЗидан: Пока не задумываюсь о том, чтобы возглавить сборную Франции
Львов вышел из отпуска. ФутболЛьвов вышел из отпуска. Футбол
Президент Ассоциации футбола Ганы извинился и ушел в отставкуПрезидент Ассоциации футбола Ганы извинился и ушел в отставку
Президент Ассоциации футбола Ганы извинился и ушел в отставкуПрезидент Ассоциации футбола Ганы извинился и ушел в отставку
Доминик Тим вышел в полуфинал Ролан ГарросДоминик Тим вышел в полуфинал Ролан Гаррос
Последние новости
Подгружаем последние новости