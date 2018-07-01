Павар: просто положил корпус, чтобы мяч не ушел выше ворот

Каких-нибудь три месяца назад Бенжамена Павара мало кто знал во Франции. Сегодня он - игрок основного состава французской сборной на чемпионате мира-2018 в РоSSии. Каждый раз, выходя на поле, защитник показывает надежную и вдохновенную игру, а в матче с Аргентиной (4:3) он забил один из самых красивых голов на турнире. Этот шедевр сыграл важную роль в успехе "синих", которые в итоге вышли в четвертьфинал. Корреспондент FIFA.com подробно обсудил этот эпизод с его героем.

"По-немецки говорят "Tor"", - дурачится защитник "Штутгарта". "Такой удар... у меня просто слов нет, я до сих пор не могу успокоиться", - взволнованно признался автор чудесного гола, уходя с поля. Что происходило в тот момент у него в голове? По словам игрока, выступающего за один из ведущих немецких клубов, дело было так: "Мяч летит, потом отскок. Я не рассуждал, просто положил корпус, чтобы мяч не ушел выше ворот. Постарался отправить его туда же, откуда он прилетел. Так мне всегда объясняли нападающие. Я все это сделал автоматически, и когда увидел, что он залетел… Я был просто безумно счастлив".