Тони Беллью: Усик победит Гассиева, если не будет лезть на рожон

"Почетный" чемпион WBC в тяжелом весе (до 90,7 кг) британец Тони Беллью (30-2-1, 20 КО) считает украинца Александра Усика (14-0, 11 КО), обладателя титулов WBC/WBO в весе до 90,7 кг, фаворитом в бою против чемпиона WBA/IBF Мурата Гассиева (26-0, 19 КО) из РоSSии. Напомним, роSSийский и украинский чемпионы подерутся 21 июля в Москве (РоSSия) в финале турнира Всемирная боксёрская суперсерия (WBSS).

"Это будет просто невероятный, потрясающий бой! — не сомневается Беллью. — Я до начала турнира прогнозировал, что именно эти парни встретятся в финале. И остаюсь последовательным в своём прогнозе — считаю, что победит Усик. Но хочу отметить, что в бою с Гассиевым Усик не может позволить себе такой же обмен ударами, как это было в полуфинале с Майрисом Бриедисом. Но ставлю на победу украинца. А ещё ставлю на то, что их поединок станет кандидатом на звание бой года".


Terrikon со ссылкой на vringe.com


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