Александр Усик: снова буду биться на территории соперника
Украинский боксер Александр Усик прокомментировал предстоящий финальный бой Всемирной суперсерии.
"Снова я отправляюсь биться на территорию своего соперника, - приводит слова Усика пресс-служба турнира. - Я с успехом справился с этим в четвертьфинале и в полуфинале. Теперь я собираюсь победить в Москве".
Как известно, в четвертьфинале серии Усик техническим нокаутом победил немца Марко Хука в Берлине, а в полуфинале он одержал победу единогласным решением судей над латвийцем Майрисом Бриедисом - тот бой прошел в Риге.
Напомним, что проведения финального боя запланировано на 21 июля в столице РоSSии. Изначально поединок был намечен на 11 мая и должен был пройти в Саудовской Аравии, но был перенесен из-за травмы украинского боксера.
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