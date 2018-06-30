Александр Усик: снова буду биться на территории соперника

Украинский боксер Александр Усик прокомментировал предстоящий финальный бой Всемирной суперсерии.

"Снова я отправляюсь биться на территорию своего соперника, - приводит слова Усика пресс-служба турнира. - Я с успехом справился с этим в четвертьфинале и в полуфинале. Теперь я собираюсь победить в Москве".

Как известно, в четвертьфинале серии Усик техническим нокаутом победил немца Марко Хука в Берлине, а в полуфинале он одержал победу единогласным решением судей над латвийцем Майрисом Бриедисом - тот бой прошел в Риге.

Напомним, что проведения финального боя запланировано на 21 июля в столице РоSSии. Изначально поединок был намечен на 11 мая и должен был пройти в Саудовской Аравии, но был перенесен из-за травмы украинского боксера.