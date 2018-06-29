УХЛ: самый результативный игрок регулярного чемпионата
Знаете ли Вы кто из игроков Украинской хоккейной лиги набрал самое большое количество очков в регулярном чемпионате сезона 17/18?
Лучшим игроком по системе "гол+пас" стал капитан харьковского МХК "Динамо" Владимир Чердак. В 39 матчах харьковский форвард смог набрать 93 (44+49) очков, а также отметится 17-матчевой рекордной серией.
На счету у лидера "сине-белых" 17 поединков с набранными баллами, в которых он набрал 41 (19+22) очко. Стоит отметить, что в 3 матчах из 17-ти форвард отличался ещё в форме "Донбасса" в последних матчах первого этапа сезона 16/17, а остальные 14 относились к текущему сезону в составе МХК "Динамо".
Прервалась серия Владимира в матче против дончан, когда форвард был удалён до конца поединка за игру высокоподнятой клюшкой на третьей минуте матча.
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29.06.2018 13:09