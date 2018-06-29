УХЛ: самый результативный игрок регулярного чемпионата

Знаете ли Вы кто из игроков Украинской хоккейной лиги набрал самое большое количество очков в регулярном чемпионате сезона 17/18?

Лучшим игроком по системе "гол+пас" стал капитан харьковского МХК "Динамо" Владимир Чердак. В 39 матчах харьковский форвард смог набрать 93 (44+49) очков, а также отметится 17-матчевой рекордной серией.

На счету у лидера "сине-белых" 17 поединков с набранными баллами, в которых он набрал 41 (19+22) очко. Стоит отметить, что в 3 матчах из 17-ти форвард отличался ещё в форме "Донбасса" в последних матчах первого этапа сезона 16/17, а остальные 14 относились к текущему сезону в составе МХК "Динамо".

Прервалась серия Владимира в матче против дончан, когда форвард был удалён до конца поединка за игру высокоподнятой клюшкой на третьей минуте матча.


Terrikon со ссылкой на УХЛ


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Фанат покончил жизнь самоубийством после фиаско сборной Аргентины на ЧМ-2018Фанат покончил жизнь самоубийством после фиаско сборной Аргентины на ЧМ-2018
Агент: Манчестер Сити готовит контракт для ЖоржиньоАгент: Манчестер Сити готовит контракт для Жоржиньо
Денис Беринчик победил колумбийца Прието техническим нокаутомДенис Беринчик победил колумбийца Прието техническим нокаутом
Шесть человек застрелили в Мексике во время просмотра матча на ЧМ-2018. ФутболШесть человек застрелили в Мексике во время просмотра матча на ЧМ-2018. Футбол
Англия впервые забила больше четырех мячей в матче ЧМАнглия впервые забила больше четырех мячей в матче ЧМ
Блок рекламы


Похожие новости
Фердинанд: Лучшего молодого игрока Германии вместо мундиаля отправили на пляжФердинанд: Лучшего молодого игрока Германии вместо мундиаля отправили на пляж
Петкович: Счастлив, что могу доверять всем игрокам. ФутболПеткович: Счастлив, что могу доверять всем игрокам. Футбол
Гарека: Должен поблагодарить своих игроков за замечательную самоотдачуГарека: Должен поблагодарить своих игроков за замечательную самоотдачу
УХЛ: самый необычный сейв сезонаУХЛ: самый необычный сейв сезона
Голкипер луганской "Зари" Андрей Лунин стал игроком "Реала". ФутболГолкипер луганской "Зари" Андрей Лунин стал игроком "Реала". Футбол
Киевский "Арсенал" возглавил экс-игрок сборной Италии. ФутболКиевский "Арсенал" возглавил экс-игрок сборной Италии. Футбол
Игроки сборной Аргентины взбунтовались. ФутболИгроки сборной Аргентины взбунтовались. Футбол
В Тернопольской области болельщик избил футболиста во время матча, но получил отпор от других игроковВ Тернопольской области болельщик избил футболиста во время матча, но получил отпор от других игроков
"Манчестер Юнайтед" предлагает за экс-игрока "Шахтера" 60 млн фунтов, - СМИ"Манчестер Юнайтед" предлагает за экс-игрока "Шахтера" 60 млн фунтов, - СМИ
Рафаэль Маркес - 3-й игрок в истории футбола, сыгравший на пяти ЧМРафаэль Маркес - 3-й игрок в истории футбола, сыгравший на пяти ЧМ
Последние новости
Подгружаем последние новости