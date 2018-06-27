Официально: Милан подаст апелляцию на отстранение от Лиги Европы
"Милан" обратится в Спортивный арбитражный суд в Лозанне по поводу решения УЕФА.
Как уже сообщалось ранее, сегодня в Ньоне официально объявили о том, что итальянский гранд не имеет права играть в европейских турнирах в течение двух лет, и должен будет заплатить штраф в размере 30 миллионов евро.
"Милан" надеется, что CAC примет во внимание наши аргументы. Клуб воздержится от комментариев до рассмотрения апелляции", - говорится в пресс-релизе итальянского клуба.
УЕФА наказал "Милан" за нарушение правил финансового фейер-плей, в частности критерия равновесия. Клуб занял шестое место в Серии А, тем самым завоевав право стартовать сразу с группового этапа Лиги Европы.
Ранее УЕФА дисквалифицировал на десять лет албанский клуб "Скендербеу" за участие в договорных матчах. Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение УЕФА о столь продолжительной дисквалификации.
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27.06.2018 20:31