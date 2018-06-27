Определилась еще одна пара участников плей-офф ЧМ-2018

Сборные Бразилии и Швейцарии пополнили состав участников плей-офф Чемпионата мира-2018

Определилась еще одна пара участников плей-офф ЧМ-2018
Фото: tlt.ru

На Чемпионате мира-2018 прошел заключительный тур в Группе Е.

Поединки сборных Бразилии и Сербии, а также Швейцарии и Коста-Рики, в отличие от дневных матчей сегодняшнего дня, сенсационных результатов не принесли.

Бразильцы доминировали весь поединок и благодаря голам Паулиньо (36-я минута) и Тьяго Силвы (68) уверенно взяли 3 очка.

Итоговый счет 2:0 не отражает всей картины превосходства пентакампеонов над сербами - один Неймар имел реальных три голевых момента.

В свою очередь, подопечные Младена Крстаича кроме желания ничем иным в матче с бразильцами не запомнились.

В поединке сборных Швейцарии и Коста-Рики борьба была более напряженной.

Однако несмотря на ничейный результат (2:2), весь ход поединка контролировали европейцы.

Костариканцы в матче постоянно выступали в роли догоняющих. На гол Блерима Джемайли (31), центральноамериканская команда ответила голом Кендалла Уостона (56).

Под занавес поединка соперники вновь обменялись голами, причем костариканцы сумели отыграться на 90+4 минуте с пенальти.

В итоге, сборные Бразилии и Швейцарии, соответственно с первого и второго места, вышли в 1/8 финала.

Бразильцы сыграют с мексиканцами, а швейцарцы со шведами.


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