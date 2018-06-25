Кайл Уокер оплатит фанату тату Стоунза

Защитник сборной Англии Кайл Уокер заявил, что оплатит татуировку, которую пообещал сделать болельщик команды. Об этом сам Уокер написал в своем твиттере .

Ранее один из пользователей выразил сомнения в способностях игрока "Трех львов" Джона Стоунза забить мяч за сборную. Он написал, что сделает себе татуировку с изображением Джона, если 24-летний защитник отметится голом за национальную команду. А тот сделал дубль!.. После матча в ответ на это сообщение Уокер написал "Я оплачу".

Чемпионат Мира 2018. Группа G

Англия - Панама - 6:1 (5:0)

Голы: Стоунз, 8 (1:0); Кейн Г., 22 (пенальти) (2:0); Лингард, 36 (3:0); Стоунз, 40 (4:0); Кейн Г., 45 (пенальти) (5:0); Кейн Г., 62 (6:0); Балой, 78 (6:1)



