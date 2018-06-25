Кайл Уокер оплатит фанату тату Стоунза

Защитник сборной Англии Кайл Уокер заявил, что оплатит татуировку, которую пообещал сделать болельщик команды. Об этом сам Уокер написал в своем твиттере.
Ранее один из пользователей выразил сомнения в способностях игрока "Трех львов" Джона Стоунза забить мяч за сборную. Он написал, что сделает себе татуировку с изображением Джона, если 24-летний защитник отметится голом за национальную команду. А тот сделал дубль!.. После матча в ответ на это сообщение Уокер написал "Я оплачу".
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