Кайл Уокер оплатит фанату тату Стоунза

Защитник сборной Англии Кайл Уокер заявил, что оплатит татуировку, которую пообещал сделать болельщик команды. Об этом сам Уокер написал в своем твиттере.

Ранее один из пользователей выразил сомнения в способностях игрока "Трех львов" Джона Стоунза забить мяч за сборную. Он написал, что сделает себе татуировку с изображением Джона, если 24-летний защитник отметится голом за национальную команду. А тот сделал дубль!.. После матча в ответ на это сообщение Уокер написал "Я оплачу".

I’ll pay https://t.co/tAWAe2TNoI

— Kyle Walker (@kylewalker2) June 24, 2018

Чемпионат Мира 2018. Группа G

Англия - Панама - 6:1 (5:0)
Голы: Стоунз, 8 (1:0); Кейн Г., 22 (пенальти) (2:0); Лингард, 36 (3:0); Стоунз, 40 (4:0); Кейн Г., 45 (пенальти) (5:0); Кейн Г., 62 (6:0); Балой, 78 (6:1)


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