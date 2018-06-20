"Шахтер" оценил Исмаили в 100 миллионов евро. Футбол

Защитник донецкого «Шахтера» Исмаили продлил соглашение с клубом до лета 2023 года.
 
Исмаили выступает в «Шахтере» с 2013 года.
Фото "Шахтер" оценил Исмаили в 100 миллионов евро
Исмаили. Фото: shakhtar.com
 
Футболист провел 133 матча, забил 12 мячей и завоевал в составе «оранжево-черных» 12 трофеев: бразилец по четыре раза становился чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Украины.
 
По условиям нового контракта, сумма выкупа футболиста составляет 100 миллионов евро.
 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Матч-открытие ЧМ-2018 на "Интере" посмотрели 4 млн человек. ФутболМатч-открытие ЧМ-2018 на "Интере" посмотрели 4 млн человек. Футбол
Наставник сборной Марокко: Мы попались в ловушку. ФутболНаставник сборной Марокко: Мы попались в ловушку. Футбол
Форвард Марокко прокомментировал свой автогол: Я идиот. ФутболФорвард Марокко прокомментировал свой автогол: Я идиот. Футбол
Уткин: Исландия приехала всем мешать играть в футболУткин: Исландия приехала всем мешать играть в футбол
Из-за травмы плеча Салах не мог самостоятельно надеть манишку на тренировке сборной Египта. ФутболИз-за травмы плеча Салах не мог самостоятельно надеть манишку на тренировке сборной Египта. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Это чемпионат мира, а не цирк: американский арбитр попросил у Роналду футболкуЭто чемпионат мира, а не цирк: американский арбитр попросил у Роналду футболку
Испания догоняет Португалию, забив один мяч. ФутболИспания догоняет Португалию, забив один мяч. Футбол
Шепелев: Уже хочется вернуться в тренировочный процесс. ФутболШепелев: Уже хочется вернуться в тренировочный процесс. Футбол
Определился соперник ФК "Мариуполь" по квалификации Лиги ЕвропыОпределился соперник ФК "Мариуполь" по квалификации Лиги Европы
Барселона готова продать Гомеша. ФутболБарселона готова продать Гомеша. Футбол
Вратарь сборной Туниса покидает чемпионат мира. ФутболВратарь сборной Туниса покидает чемпионат мира. Футбол
Фан-движение "Динамо" обозвало перешедшего в "Шахтер" Мораеса "Иудой". ФутболФан-движение "Динамо" обозвало перешедшего в "Шахтер" Мораеса "Иудой". Футбол
Украина завоевала серебро на чемпионате Европы в командной саблеУкраина завоевала серебро на чемпионате Европы в командной сабле
"Реал" купил украинского голкипера за 14 млн евро, - Marca"Реал" купил украинского голкипера за 14 млн евро, - Marca
Для Украины начинается еврокубковый сезон. ФутболДля Украины начинается еврокубковый сезон. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости