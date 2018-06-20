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"Шахтер" оценил Исмаили в 100 миллионов евро. Футбол Защитник донецкого «Шахтера» Исмаили продлил соглашение с клубом до лета 2023 года. Исмаили выступает в «Шахтере» с 2013 года. Исмаили. Фото: shakhtar.com Футболист провел 133 матча, забил 12 мячей и завоевал в составе «оранжево-черных» 12 трофеев: бразилец по четыре раза становился чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Украины. По условиям нового контракта, сумма выкупа футболиста составляет 100 миллионов евро shakhtar.com

Спорт-Экспресс

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