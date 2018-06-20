Лам поддержал Йоахима Лева

Экс-капитан "Баварии" и сборной Германии Филипп Лам продолжает верить в Бундесмашину, несмотря на поражение в стартовом матче группового этапа ЧМ. Уступив Мексике, немцы должны набирать очки в поединках против Швеции и Южной Кореи.

- Нужно доверять главному тренеру и его штабу. У него огромный опыт, он работает с командой с 2004 года, а в 2006-м стал её главным тренером. Лёв знает, как формировать команду.

С тех пор, как он возглавил команду, мы всегда доходили как минимум до полуфинала. Тренер очень хорошо знает, как собирать команду, которая успешно выступит в следующие четыре-пять недель, - приводит слова Филиппа Лама издание goal.com.

Германия - Мексика - 0:1 (0:1)

Голы: Лосано, 35 (0:1)



