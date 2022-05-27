"Война продолжается": главный тренер "Ливерпуля" Клопп поддержал перенос финала Лиги чемпионов из РоSSии

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями относительно переноса финального матча Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" из РоSSии во Францию.

"Война продолжается. То, что матч состоится, но не в Санкт-Петербурге, возможно, именно тот правильный месседж, который должна была получить РоSSия.

Жизнь продолжается, даже если ее пытаются разрушить. Мы играем этот финал для всех людей, в том числе для людей в Украине", - цитирует Клоппа журналист Нильс Керн.

Напомним, финальный матч ЛЧ "Ливерпуль" - "Реал" пройдет 28 мая в пригороде Парижа на стадионе "Стад де Франс". Поединок был перенесен во Францию после того, как РоSSия начала военное вторжение в Украину.