"Война продолжается": главный тренер "Ливерпуля" Клопп поддержал перенос финала Лиги чемпионов из РоSSии

Юрген Клопп отметил, что это был правильный ответ на действия РоSSии, информирует ZN.ua.

Клопп отметил важность ответа агрессору
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями относительно переноса финального матча Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" из РоSSии во Францию.

"Война продолжается. То, что матч состоится, но не в Санкт-Петербурге, возможно, именно тот правильный месседж, который должна была получить РоSSия.

Жизнь продолжается, даже если ее пытаются разрушить. Мы играем этот финал для всех людей, в том числе для людей в Украине", - цитирует Клоппа журналист Нильс Керн.

Напомним, финальный матч ЛЧ "Ливерпуль" - "Реал" пройдет 28 мая в пригороде Парижа на стадионе "Стад де Франс". Поединок был перенесен во Францию после того, как РоSSия начала военное вторжение в Украину.


Данил Слесь, ZN.ua

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