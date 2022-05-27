"Война продолжается": главный тренер "Ливерпуля" Клопп поддержал перенос финала Лиги чемпионов из РоSSии
Юрген Клопп отметил, что это был правильный ответ на действия РоSSии, информирует
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями относительно переноса финального матча Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" из РоSSии во Францию.
"Война продолжается. То, что матч состоится, но не в Санкт-Петербурге, возможно, именно тот правильный месседж, который должна была получить РоSSия.
Жизнь продолжается, даже если ее пытаются разрушить. Мы играем этот финал для всех людей, в том числе для людей в Украине", -
Напомним, финальный матч ЛЧ "Ливерпуль" - "Реал" пройдет 28 мая в пригороде Парижа на стадионе "Стад де Франс". Поединок был перенесен во Францию после того, как РоSSия начала военное вторжение в Украину.