Призи France Football: Левандовський – найкращий нападник, Куртуа – найкращий воротар

У Парижі було нагороджено не тільки Каріма Бензема.

Призи France Football: Левандовський – найкращий нападник, Куртуа – найкращий воротар
Левандовський став найкращим нападником минулого сезону

У Парижі відбулася церемонія нагородження головних героїв минулого футбольного сезону від французького видання France Football.

"Золотий м'яч"-2022 найкращому футболісту отримав нападник мадридського "Реала" Карім Бензема, але призи у різних номінаціях також отримали інші зірки футболу.

Трофей імені Герда Мюллера найкращому нападнику дістався поляку Роберту Левандовському з "Барселони", який минулого сезону грав за "Баварію". Він забив найбільшу кількість голів за клуб та збірну – 57.

Жіночий "Золотий м'яч" вдруге поспіль отримала футболістка "Барселони" Алексія Путельяс. Нагороду їй вручав легендарний українець Андрій Шевченко.

Приз імені Лева Яшина найкращому воротареві світу отримав бельгієць Тібо Куртуа з "Реала". Найкращим молодим гравцем у віці до 21 року та володарем Трофея Копа став півзахисник "Барселони" Гаві.

Також Садіо Мане з "Баварії" отримав приз імені Сократеса за гуманітарну діяльність у рідному Сенегалі.


Данило Слесь, ZN.ua





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