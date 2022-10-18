Призи France Football: Левандовський – найкращий нападник, Куртуа – найкращий воротар
У Парижі було нагороджено не тільки Каріма Бензема.
У Парижі відбулася церемонія нагородження головних героїв минулого футбольного сезону від французького видання France Football.
"Золотий м'яч"-2022 найкращому футболісту отримав нападник мадридського "Реала" Карім Бензема, але призи у різних номінаціях також отримали інші зірки футболу.
Трофей імені Герда Мюллера найкращому нападнику дістався поляку Роберту Левандовському з "Барселони", який минулого сезону грав за "Баварію". Він забив найбільшу кількість голів за клуб та збірну – 57.
Жіночий "Золотий м'яч" вдруге поспіль отримала футболістка "Барселони" Алексія Путельяс. Нагороду їй вручав легендарний українець Андрій Шевченко.
Приз імені Лева Яшина найкращому воротареві світу отримав бельгієць Тібо Куртуа з "Реала". Найкращим молодим гравцем у віці до 21 року та володарем Трофея Копа став півзахисник "Барселони" Гаві.
Також Садіо Мане з "Баварії" отримав приз імені Сократеса за гуманітарну діяльність у рідному Сенегалі.