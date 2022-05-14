"Ливерпуль" и "Челси" поддержали Украину в финале Кубка Англии

Команды не остались в стороне от ситуации в нашей стране, информирует ZN.ua.

"Челси" победил "Ливерпуль"
© chelseafc.com

В субботу, 14 мая, перед финальным матчем Кубка Англии в Лондоне на стадионе "Уэмбли" "Ливерпуль" и "Челси" поддержали Украину в войне против РоSSии.

Футболисты перед поединком сделали совместное фото с флагом Украины и с надписью "Мир".

"Финал Кубка Англии проходит сегодня. Спасибо за вашу поддержку, "Челси" и "Ливерпуль", - сообщается в официальном Instagram донецкого "Шахтера".

Основное и дополнительное время поединка завершилось без голов, а в серии пенальти удачливее оказался "Ливерпуль".

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города. Украина противостоит оккупантам уже 80-й день.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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