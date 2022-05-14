"Ливерпуль" и "Челси" поддержали Украину в финале Кубка Англии
Команды не остались в стороне от ситуации в нашей стране, информирует
В субботу, 14 мая, перед финальным матчем Кубка Англии в Лондоне на стадионе "Уэмбли" "Ливерпуль" и "Челси" поддержали Украину в войне против РоSSии.
Футболисты перед поединком сделали совместное фото с флагом Украины и с надписью "Мир".
"Финал Кубка Англии проходит сегодня. Спасибо за вашу поддержку, "Челси" и "Ливерпуль", - сообщается в официальном Instagram донецкого "Шахтера".
Основное и дополнительное время поединка завершилось без голов, а в серии пенальти удачливее оказался "Ливерпуль".
Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города. Украина противостоит оккупантам уже 80-й день.