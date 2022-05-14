"Ливерпуль" и "Челси" поддержали Украину в финале Кубка Англии

В субботу, 14 мая, перед финальным матчем Кубка Англии в Лондоне на стадионе "Уэмбли" "Ливерпуль" и "Челси" поддержали Украину в войне против РоSSии.

Футболисты перед поединком сделали совместное фото с флагом Украины и с надписью "Мир".

"Финал Кубка Англии проходит сегодня. Спасибо за вашу поддержку, "Челси" и "Ливерпуль", - сообщается в официальном Instagram донецкого "Шахтера".

Основное и дополнительное время поединка завершилось без голов, а в серии пенальти удачливее оказался "Ливерпуль".