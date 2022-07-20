"Барселона" офіційно представила Левандовскі

Нападник вперше одягнув форму каталонського клубу.

Левандовскі підписав контракт на чотири роки
© Barcelona FC

Каталонська "Барселона" офіційно підтвердила завершення трансферу форварда мюнхенської "Баварії" Роберта Левандовскі.

При цьому клуб опублікував ролик, на якому 33-річний футболіст уперше з'явився у формі "Барси".

OFFICIAL! pic.twitter.com/XYRYAlccYF

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 19, 2022

Сторони підписали контракт на чотири роки, а "Барса" заплатила за гравця 45 мільйонів євро та ще 5 мільйонів прописані у якості бонусів, які може отримати "Баварія".

Роберт Левандовскі перейшов до "Баварії" з "Боруссії" Дортмунд влітку 2014 року. У 375 іграх за мюнхенців поляк відзначився 344 рази і є одним із найкращих нападників світу.

З "Баварією" Левандовскі виграв вісім чемпіонських титулів Бундесліги та один трофей Ліги чемпіонів, а також безліч інших трофеїв. Нападник є володарем двох "Золотих бутс" (2021, 2022) та двох нагород ФІФА The Best (2020, 2021).


Данило Слесь, ZN.ua





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