"Барселона" офіційно представила Левандовскі

Каталонська "Барселона" офіційно підтвердила завершення трансферу форварда мюнхенської "Баварії" Роберта Левандовскі.

При цьому клуб опублікував ролик, на якому 33-річний футболіст уперше з'явився у формі "Барси".

Сторони підписали контракт на чотири роки, а "Барса" заплатила за гравця 45 мільйонів євро та ще 5 мільйонів прописані у якості бонусів, які може отримати "Баварія".

Роберт Левандовскі перейшов до "Баварії" з "Боруссії" Дортмунд влітку 2014 року. У 375 іграх за мюнхенців поляк відзначився 344 рази і є одним із найкращих нападників світу.

З "Баварією" Левандовскі виграв вісім чемпіонських титулів Бундесліги та один трофей Ліги чемпіонів, а також безліч інших трофеїв. Нападник є володарем двох "Золотих бутс" (2021, 2022) та двох нагород ФІФА The Best (2020, 2021).