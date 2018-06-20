Вратарь сборной Туниса покидает чемпионат мира. Футбол

Голкипер сборной Туниса Муэз Ассен покидает чемпионат мира. Его участие в турнире ограничилось 16-ю минутами матча с командой Англии, когда он получил травму плеча.

Повреждение игрока оказалось серьезным и он не успеет восстановиться к следующим поединкам, сообщает федерация футбола страны.

Таким образом, вратарь может вернуться в свой клуб "Шатору", который играет во втором французском дивизионе.

Напомним, что Ассен получил травму при столкновении с игроком сборной Англии Джесси Лингардом, после чего в воротах его заменил Фарук Бен Мустафа. Эта встреча завершилась победой сборной Англии - 2:1.

Отметим, что Ассен имеет французское гражданство и ранее играл за молодежную сборную Франции, однако в этом году решил защищать цвета Туниса.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Матч-открытие ЧМ-2018 на "Интере" посмотрели 4 млн человек. ФутболМатч-открытие ЧМ-2018 на "Интере" посмотрели 4 млн человек. Футбол
Наставник сборной Марокко: Мы попались в ловушку. ФутболНаставник сборной Марокко: Мы попались в ловушку. Футбол
Форвард Марокко прокомментировал свой автогол: Я идиот. ФутболФорвард Марокко прокомментировал свой автогол: Я идиот. Футбол
Уткин: Исландия приехала всем мешать играть в футболУткин: Исландия приехала всем мешать играть в футбол
Из-за травмы плеча Салах не мог самостоятельно надеть манишку на тренировке сборной Египта. ФутболИз-за травмы плеча Салах не мог самостоятельно надеть манишку на тренировке сборной Египта. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Барселона готова продать Гомеша. ФутболБарселона готова продать Гомеша. Футбол
Фан-движение "Динамо" обозвало перешедшего в "Шахтер" Мораеса "Иудой". ФутболФан-движение "Динамо" обозвало перешедшего в "Шахтер" Мораеса "Иудой". Футбол
Украина завоевала серебро на чемпионате Европы в командной саблеУкраина завоевала серебро на чемпионате Европы в командной сабле
Для Украины начинается еврокубковый сезон. ФутболДля Украины начинается еврокубковый сезон. Футбол
Гедес может сменить в Шахтере Тайсона. ФутболГедес может сменить в Шахтере Тайсона. Футбол
Боруссия отказалась от покупки Батшуайи. ФутболБоруссия отказалась от покупки Батшуайи. Футбол
Наставник сборной Египта: Салах сделал все, что было в его силах. ФутболНаставник сборной Египта: Салах сделал все, что было в его силах. Футбол
ЧМ-2018: Сенегал сенсационно побеждает Польшу. ФутболЧМ-2018: Сенегал сенсационно побеждает Польшу. Футбол
"Александрия" подписала украинского полузащитника. Футбол"Александрия" подписала украинского полузащитника. Футбол
Япония в большинстве обыгрывает Колумбию. ФутболЯпония в большинстве обыгрывает Колумбию. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости