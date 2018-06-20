Вратарь сборной Туниса покидает чемпионат мира. Футбол

Голкипер сборной Туниса Муэз Ассен покидает чемпионат мира. Его участие в турнире ограничилось 16-ю минутами матча с командой Англии, когда он получил травму плеча.

Повреждение игрока оказалось серьезным и он не успеет восстановиться к следующим поединкам, сообщает федерация футбола страны.

Таким образом, вратарь может вернуться в свой клуб "Шатору", который играет во втором французском дивизионе.

Напомним, что Ассен получил травму при столкновении с игроком сборной Англии Джесси Лингардом, после чего в воротах его заменил Фарук Бен Мустафа. Эта встреча завершилась победой сборной Англии - 2:1.

Отметим, что Ассен имеет французское гражданство и ранее играл за молодежную сборную Франции, однако в этом году решил защищать цвета Туниса.