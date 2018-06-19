Федорчук: Если Ребров займет место Рианчо, это будет ошибочный шаг. Футбол

Футбольный эксперт Олег Федорчук анализирует недавние перестановки в штабе сборной Украины.

- Помощник Андрея Шевченко Рауль Рианчо покинул национальную команду. Теперь будет работать в московском "Спартаке". Это работящий и эмоциональный тренер. Думаю, что его союз с Фоменко был бы почти идеален. Испанец умеет завести игроков, уделяет много внимания тактике. Однако авторитет и дисциплина Михаила Ивановича удержали бы его в амплуа помощника.

Такой жесткости недоставало сначала Реброву в "Динамо", а затем Шевченко в сборной. В любой команде должен быть только один главный тренер. Иначе возникает конфликт интересов, наставник теряет авторитет.

В настоящий момент много разговоров, что Сергей Ребров может занять место Рауля в сборной. Все-таки он хорошо знает принципы испанского футбола. Я считаю, что это будет ошибочный шаг. Реброву нужно идти своим путем. Должен развиваться как самостоятельный специалист, искать соответствующие возможности, - подытожил Федорчук.


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