Бельгийцы легко прошли сборную Панамы на ЧМ-2018

Сборная Бельгии крупно переиграла панамцев 3:0

На Чемпионате мира-2018 в турнир вступили команды Группы G.В стартовом матче этой группы в Сочи на Олимпийском стадионе "Фишт" встречались сборные Бельгии и Панамы.Гол Дриса Мертенса (47-я минута) и дубль Ромелу Лукаку (69, 75) обеспечили "красным дьяволам" комфортную победу 3:0.Гол Мертенса.

Голы Лукаку.


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