Новостей.COM ⇒ Спорт

Бельгийцы легко прошли сборную Панамы на ЧМ-2018 Сборная Бельгии крупно переиграла панамцев 3:0 На Чемпионате мира-2018 в турнир вступили команды Группы G.В стартовом матче этой группы в Сочи на Олимпийском стадионе "Фишт" встречались сборные Бельгии и Панамы.Гол Дриса Мертенса (47-я минута) и дубль Ромелу Лукаку (69, 75) обеспечили "красным дьяволам" комфортную победу 3:0.Гол Мертенса. Голы Лукаку. Голы Лукаку.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.