Новостей.COM ⇒
2018-06-18
Бельгийцы легко прошли сборную Панамы на ЧМ-2018
Сборная Бельгии крупно переиграла панамцев 3:0
На Чемпионате мира-2018 в турнир вступили команды Группы G.В стартовом матче этой группы в Сочи на Олимпийском стадионе "Фишт" встречались сборные Бельгии и Панамы.Гол Дриса Мертенса (47-я минута) и дубль Ромелу Лукаку (69, 75) обеспечили "красным дьяволам" комфортную победу 3:0.Гол Мертенса.
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
«« УХЛ: самая красивая шайба минувшего сезона
18.06.2018 15:46
18.06.2018 15:46
ЧМ 2018: Бельгия не оставила шансов Панаме. Футбол »»
18.06.2018 16:53
18.06.2018 16:53
←+Ctrl+→