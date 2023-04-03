"Динамо" легко впоралося з аутсайдером УПЛ у Львові

Кияни здобули три очки.

"Динамо" перемогло у Львові
© УПЛ

У неділю, 2 квітня, у Львові на стадіоні "Скіф" у рамках 19-го туру української Прем'єр-ліги зустрічалися ФК "Львів" та київське "Динамо".

Перший тайм команди провели практично в рівній боротьбі і без голів, однак у другому таймі клас команди Луческу дав про себе знати і кияни відзначилися двома результативними ударами, здобувши впевнені три очки.

На 52-й хвилині Ванат потужним ударом після розіграшу штрафного відкрив рахунок, а наприкінці поєдинку Рамірес після передачі від Гармаша встановив остаточний результат на табло.

ФК "Львів" – "Динамо" – 0:2

Голи: Ванат, 52, Рамірес, 87.

ФК "Львів": Рибка, Богунов (Михайлів 83), Бугай, Леонардо Антоніо, Есеола, Бєляєв (Свржняк 71), Мільченко, Сасовський (Сілва Соуза 71), Грисьо, Дітятьєв, Габріель.

"Динамо": Нещерет, Попов, Сидорчук, Шепелєв (Яцик 75), Ванат (Рамірес 80), Караваєв, Лонвейк (Гармаш 62), Дячук, Царенко (Волошин 62), Дубінчак, Беніто (Тимчик 80)

Попередження: Богунов, Есеола - Дубінчак, Шепелєв.

Зазначимо, що цей поєдинок для головного тренера "Динамо" Мірчі Луческу став 100-м на чолі київського клубу у всіх турнірах.

Після цієї перемоги "Динамо" залишилося на четвертій позиції у турнірній таблиці, набравши у 19-ти матчах 36 очок. "Львів" іде на останньому місці.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Бельгійський футболіст висловив готовність грати за збірну УкраїниБельгійський футболіст висловив готовність грати за збірну України
Міжнародна федерація гандболу збереже відсторонення росіян від змаганьМіжнародна федерація гандболу збереже відсторонення росіян від змагань
Український баскетбольний клуб виграв групу єврокубкового турніруУкраїнський баскетбольний клуб виграв групу єврокубкового турніру
Стала відома зарплата українця Маліновського у "Марселі"Стала відома зарплата українця Маліновського у "Марселі"
Джошуа здобув перемогу у першому бою після двох поразок від УсикаДжошуа здобув перемогу у першому бою після двох поразок від Усика
Блок рекламы


Похожие новости
Міжнародна легкоатлетична федерація продовжила відсторонення Росії та БілорусіМіжнародна легкоатлетична федерація продовжила відсторонення Росії та Білорусі
Європейська легкоатлетична асоціація не планує повертати росіян та білорусів на турніриЄвропейська легкоатлетична асоціація не планує повертати росіян та білорусів на турніри
Український легкоатлет Проценко став віцечемпіоном ЄвропиУкраїнський легкоатлет Проценко став віцечемпіоном Європи
Українська легкоатлетка Магучіх виграла чемпіонат ЄвропиУкраїнська легкоатлетка Магучіх виграла чемпіонат Європи
Україна здобула першу медаль чемпіонату Європи-2023 з легкої атлетикиУкраїна здобула першу медаль чемпіонату Європи-2023 з легкої атлетики
Нідерландська легкоатлетка побила два багаторічні світові рекорди за місяцьНідерландська легкоатлетка побила два багаторічні світові рекорди за місяць
Українська легкоатлетка виграла престижний турнір в ІталіїУкраїнська легкоатлетка виграла престижний турнір в Італії
Шість російських легкоатлетів допустили до змагань під нейтральним статусомШість російських легкоатлетів допустили до змагань під нейтральним статусом
Титулована українська легкоатлетка виграла медаль на дебютному турнірі у 2023 роціТитулована українська легкоатлетка виграла медаль на дебютному турнірі у 2023 році
У боях під Бахмутом загинув відомий український легкоатлетУ боях під Бахмутом загинув відомий український легкоатлет
Последние новости
Подгружаем последние новости