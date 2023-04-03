"Динамо" легко впоралося з аутсайдером УПЛ у Львові

У неділю, 2 квітня, у Львові на стадіоні "Скіф" у рамках 19-го туру української Прем'єр-ліги зустрічалися ФК "Львів" та київське "Динамо".

Перший тайм команди провели практично в рівній боротьбі і без голів, однак у другому таймі клас команди Луческу дав про себе знати і кияни відзначилися двома результативними ударами, здобувши впевнені три очки.

На 52-й хвилині Ванат потужним ударом після розіграшу штрафного відкрив рахунок, а наприкінці поєдинку Рамірес після передачі від Гармаша встановив остаточний результат на табло.

ФК "Львів" – "Динамо" – 0:2

Голи: Ванат, 52, Рамірес, 87.

ФК "Львів": Рибка, Богунов (Михайлів 83), Бугай, Леонардо Антоніо, Есеола, Бєляєв (Свржняк 71), Мільченко, Сасовський (Сілва Соуза 71), Грисьо, Дітятьєв, Габріель.

"Динамо": Нещерет, Попов, Сидорчук, Шепелєв (Яцик 75), Ванат (Рамірес 80), Караваєв, Лонвейк (Гармаш 62), Дячук, Царенко (Волошин 62), Дубінчак, Беніто (Тимчик 80)

Попередження: Богунов, Есеола - Дубінчак, Шепелєв.

Зазначимо, що цей поєдинок для головного тренера "Динамо" Мірчі Луческу став 100-м на чолі київського клубу у всіх турнірах.

Після цієї перемоги "Динамо" залишилося на четвертій позиції у турнірній таблиці, набравши у 19-ти матчах 36 очок. "Львів" іде на останньому місці.