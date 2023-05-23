Під Бахмутом загинув чемпіон України з легкої атлетики

Спортсмен віддав життя за свою країну.

У боях із російськими окупантами на Донеччині загинув український легкоатлет Богдан Ходаковський, інформує ZN.ua.

Під Бахмутом загинув чемпіон України з легкої атлетики
Спортсмен був стрільцем-снайпером
© Фото из открытых источников

23-річний спортсмен воював у складі батальйону "Айдар" та загинув під Бахмутом у середині травня.

"Незважаючи на молодий вік, Богдан був стрільцем-снайпером. Проявив себе як справжній спортсмен - хоробрий, відважний - захисник своєї батьківщини", - повідомляється на сторінці в Instagram Ukrainian Athletics.

Ходаковський є уродженцем Київської області і неодноразово ставав переможцем та призером чемпіонатів України зі стрибків із жердиною.

Нагадаємо, 24 лютого минулого року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Бахмут зараз є однією з найгарячіших точок на фронті, а українські герої продовжують боротися за місто.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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