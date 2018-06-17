Кличко: Бой между Джошуа и Уайлдером должен состояться

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко поделился своим мнением относительно возможного объединительного поединка в дивизионе между действующим чемпионом мира по версиям WBA/WBO/IBF/IBO Энтони Джошуа и обладателем титула WBC Деонтеем Уайлдером.

По словам Владимира, время играет на Джошуа. "Я считаю, что этот бой должен состояться, вопрос лишь, когда, - цитирует Владимира Worldboxingnews. – Но него вряд ли могут ответить боксеры. Это решают промоутеры, санкционирующие организации, телевиденье. Поэтому все они фактически не объединяют, а разделяют спорт. Должен ли этот бой случиться? Конечно. И, на мой взгляд, чем скорее это произойдет, тем лучше для Уайлдера. Если это произойдет, у Джошуа будет преимущество в возрасте. Плюс, он становится все лучше и более опытным с каждым боем. Поэтому, я думаю, время играет не на Уайлдера»".


Terrikon со ссылкой на klitschko-brothers.com


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