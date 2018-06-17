Для Квиста чемпионат мира уже закончился

Полузащитник сборной Дании Уилльям Квист выбыл до конца чемпионата мира. Эту неприятную новость сообщил наставник датской команды Оге Харейде на пресс-конференции после победы над Перу - 1:0.

"Это похоже на перелом. Это нужно подтвердить, но, учитывая симптомы, похоже на сломанное ребро. Если оно подтвердится, то он не сможет продолжать чемпионат мира, и нам нужно будет играть с 22 игроками, потому что мы больше не можем его заменить", - посетовал тренер.

В середине первого тайма 33-летний датчанин столкнулся с нападающим московского "Локомотива" Джефферсоном Фарфаном, который ударил его коленом в грудь. Таким образом, у Квиста оказалось сломанным ребро, и еще ему предстоит детальное обследование по поводу более серьезных повреждений. Квист был вынесен с поля на носилках на 35-й минуте, а затем его заменил Лассе Шоне.

Кроме этого, Андреас Кристенсен был заменен в 81-й минуте "в качестве меры предосторожности", так как защитник "Челси" почувствовал легкое недомогание, добавил Оге Харейде.

У Дании в группе С еще матчи с Австралией 21 июня и Францией 26 июня.




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