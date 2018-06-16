НХЛ: Карлсон хочет продлить контракт с Кэпиталз

Джон Карлсон хотел бы продлить контракт с "Вашингтон Кэпиталз", но, по его словам, есть факторы, которые повлияют на его решение о выходе на рынок свободных агентов 1 июля, сообщает официальный сайт НХЛ.

"Посмотрим, - сказал Карлсон. - Поговорим, а дальше будет видно. Я даже не знаю, что еще сказать. Мне нравится здесь. Я хочу остаться, но не все так просто".

28-летний защитник, специалист по игре в большинстве станет одним из самых востребованных неограниченно свободных агентов, если "Кэпиталз" не смогут продлить с ним контракт. В нынешнем сезоне он занял первое место по результативности среди защитников лиги в регулярном чемпионате, установив личный рекорд (68=15+53), а затем помог "Вашингтону" завоевать первый в истории клуба Кубок Стэнли. В плей-офф он также стал лучшим бомбардиром среди защитников, установив клубный рекорд для игроков обороны (20=5+15).

"Он провел выдающийся сезон, замечательно играл в плей-офф, - сказал генеральный менеджер клуба Брайан Маклеллан. - Я очень хочу, чтобы он остался".

В 2012 году "Кэпиталз" подписали с защитником шестилетнее соглашение на $23,8 млн. В среднем за сезон хоккеист зарабатывал 3 миллиона 966 тысяч 667 долларов. Он вполне может в два раза увеличить эту сумму, заключая новый договор.


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