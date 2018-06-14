Салах восстановился от травмы и готов к первой игре ЧМ

Полузащитник сборной Египта Мохамед Салах сможет принять участие в первом матче команды на ЧМ-2018 против Уругвая. Об этом сообщил главный тренер египтян Эктор Купер на предматчевой пресс-конференции.

"Я практически на 100% могу гарантировать, что Салах будет готов к выходу на поле в матче с Уругваем. Мы делаем все, чтобы он чувствовал себя более уверенно. Доктора разрешили ему самому выбирать, играть или нет.

Я хорошо знаю Салаха, он ничего не боится, а мы всегда помним, чем рискуем. Но если он решиться выйти на поле, это будет означать, что он в полном порядке и с ним все будет хорошо во время игры. Если что-то в состоянии Мохамеда изменится в последние минуты перед поединком, мы рассмотрим все возможности и попробуем помочь ему", - цитирует Купера ESPN.

Напомним, что участие Салаха в первом поединке ЧМ было под вопросом из-за повреждения, которое он получил в составе «Ливерпуля» в финальном матче Лиги чемпионов против "Реала" 26 мая (1:3). Накануне игрок вернулся к полноценным тренировкам и работал в общей группе.


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