Усик высказался относительно возможной отмены боя с Гассиевым (видео)

Украинец "сидит на чемоданах" в ожидании боя с россиянином

Чемпион мира WBC и WBA в первом тяжелом весе Александр Усик опроверг информацию о том, что его бой против роSSийского боксера, чемпиона мира по версиям IBF и WBA Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) находится под угрозой срыва.

"Информация о том, что бой с Муратом не состоится - ложь. Я готовлюсь, моя команда в сборе. Это какая-то "пуля" в интернете. Все брехня!

Кто-то говорит, что я испугался, но это неправда. Я не из пугливых. Мы готовимся.

Проблема вся в том, что, наверное, организаторы не могут договориться о месте боя. Естественно, начинают искать виновных в лице меня и моей компании, говоря, что мы отказываемся куда-то ехать.

Я вам скажу, мне абсолютно без разницы, где, с кем и когда боксировать. Мне нужны пояса Гассиева. Этот бой нужен и мне, и Мурату.

Моя задача тренироваться, выходить в ринг и показывать качественный бокс.

Откуда я знаю, когда бой? Когда организаторы скажут куда ехать - чемодан у меня собран. Я готов ехать в любую точку земного шара. Хоть в Антарктиду. Ждите информацию, она скоро появится", сообщил украинец в своем Instagram.

Ранее появилась информация, что Мурат Гассиев может провести бой 21 июля с небитым американцем Эндрю Табити.

Отметим, что на эту дату запланирован поединок в рамках финала WBSS между Гассиевым и Усиком.