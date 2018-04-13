Поединок между Усиком и Гассиевым перенесли

Ранее команда Усика заявила, что не допустит проведение боя с Гассиевым в РоSSии.

Финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между украинским боксером Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиев перенесен.

Об этом сообщают организаторы турнира.

"Сейчас мы работаем над определением даты и арены для наших пожилых финалов... Это большие бои, и мы хотим, чтобы все было правильно", - говорится в сообщении в Twitter.

UPDATE: We are currently finalising the dates and venues for our summer #AliTrophy finals #UsykGassiev #GrovesSmith - these are massive finals and we want to get this just right! #WBSS pic.twitter.com/ocjkAUB0c2

— Kalle & Nisse Sauerland (@SauerlandBros) 12 апреля 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что финальный бой состоится 11 мая в Саудовской Аравии.

Победитель боя Усик - Гассиев станет абсолютным чемпионом мира, завоюет Кубок Мохаммеда Али и пополнит свой банковский счет на 10 млн дол. призовых.

Обновление. Финальный бой WBSS в первом тяжелом весе между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком может пройти 22 июля в РоSSии, заявка на проведение поединка подана, сообщил РИА Новости генеральный секретарь Федерации бокса РоSSии Умар Кремлев.


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