Поединок между Усиком и Гассиевым перенесли

Напомним, ранее сообщалось, что финальный бой состоится 11 мая в Саудовской Аравии.
Победитель боя Усик - Гассиев станет абсолютным чемпионом мира, завоюет Кубок Мохаммеда Али и пополнит свой банковский счет на 10 млн дол. призовых.
Обновление. Финальный бой WBSS в первом тяжелом весе между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком может пройти 22 июля в РоSSии, заявка на проведение поединка подана, сообщил РИА Новости генеральный секретарь Федерации бокса РоSSии Умар Кремлев.
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