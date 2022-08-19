Команда Джошуа намагалася усунути українського рефері від суддівства у реванші з Усиком

Британцям цього зробити не вдалося.

Команда Джошуа намагалася усунути українського рефері від суддівства у реванші з Усиком
Фесечко працюватиме на реванші
© Фото из соцсетей

Олександр Красюк, промоутер чемпіона WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО), розповів про те, що команда Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) подала протест на призначення українського судді Віктора Фесечка на реванш.

Зазначимо, що Фесечко працював і на першому поєдинку цих боксерів.

"Там формулювання було: "Його рахунок у першому поєдинку викликав найбільше запитань". Один порахував 115-113, другий – 116-112, Фесечко – 117-112. Тобто, у нього нібито був найбільший рахунок для Усика. Так, Ми ж домовлялися з Matchroom Boxing, а протест подала команда Джошуа.

Але аргументи залізні – ось, будь ласка, вам незалежний рахунок у прямому ефірі від Sky Sports, DAZN, інших сайтів. Альтернативні рішення - або 116, або 117. Наприкінці виявилося, що рахунок Фесечко найбільше відображав те, що відбувається. Тому їхній протест не було задовільнено, усі судді вже у Саудівській Аравії", - повідомив Красюк.

Нагадаємо, перший бій боксерів відбувся 25 вересня минулого року у Лондоні та завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів. Тоді українець відібрав у Джошуа титули чемпіона світу за версіями IBF, IBO, WBA Super та WBO. Усі вони будуть на кону реваншу, а також пояс чемпіона світу за версією журналу The Ring.

Реванш відбудеться 20 серпня у місті Джидда (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Superdome.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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